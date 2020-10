$!Hombre teme por su vida porque su expareja lo golpea y las autoridades no “hacen nada”

Un hombre, que se vio obligado a demandar a su expareja, a la cual se le emitió una orden de alejamiento que no cumple, dijo temer por su vida porque la acusada lo golpea y lo amenaza de muerte.

Luis Eduardo Núñez se quejó de que las autoridades “no hacen nada” para impedir que él sea maltratado por su expareja Ana Claritza Torres de la Rosa

“Temo por mi vida , una expareja que tenía me acosa, me amenaza de muerte y me maltrata física y verbalmente, las autoridades por yo ser hombre no hacen nada y ella por ser mujer, creo que la ley debe ser igual para ambos géneros”, se quejo el joven Luis Eduardo Núñez

Afirmó que ha llamado a todas las instancias para que se hagan cargo de la situación y que nadie le revuelve

La Fiscalía de Santo Domingo Oeste dispuso que Torres de la Rosa se abstenga de “molestar , intimidar y también se le prohibió acercársele a Núñez en los lugares frecuentados por este.