Joven agrede niñas y a directora de un club porque no lo dejaban jugar en una cancha

Un joven forcejeó y amenazó la directora de un club que pertenece a la comunidad del ensanche Bolívar, en Santiago, cuando la dama detuvo su entrenamiento en una cancha a un grupo de niñas menores de 13 años para grabarlo mientras rociaba con galones de aceite quemado el lugar y estrellaba botellas de vidrio para intimidarlas.

En el vídeo que grabó Viviana Portorreal se observa al joven, identificado como Junior Gustamante, exigir que se le permitiera, aunque sea un día, a él y a su grupo jugar en la cancha.

“Yo soy de aquí del ensanche Bolívar y a mí, a nosotros hay que darnos un día para practicar”, se le escucha decir a Gustamante mientras amenazaba a las niñas y a Portorreal con la botella en la mano y esparciendo el aceite quemado.

Portorreal dijo que acudió con la directiva del club a poner la denuncia contra el joven.

Expuso que tiene dos años entrenando a 27 niñas los miércoles y jueves de 6:00 a 7:00 de la tarde y se quejó de que Gustamante exigió a las personas más débiles en forma violenta, cuando debía hacerlo a través de las personas indicadas que tiene el club.

“La forma de reclamar no fue la más adecuada”, indicó.

“Él me forcejeó, me quitó el celular y me dijo que lo iba a estrellar”, afirmó Portorreal.