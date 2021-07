“La ayuda que me pueden hacer es que apresen a esas personas”, clama joven rociada con ácido del diablo

Recuperarse para seguir adelante

Pese a todo, Gabriela se siente afortunada y da gracias a Dios porque el líquido pudo haber caído sobre una de sus hijas. Ahora, desea recuperarse cuanto antes para avanzar con su familia, mientras tanto, se sostiene con la ayuda de sus hermanos, quienes han realizado la labor de “detectives” para dar con los responsables materiales.

Interdiario debe paga más de RD$1,000 de taxis para ir desde su residencia hasta el hospital Ney Arias Lora, en Santo Domingo Norte. Como el ácido le dejó el brazo encogido, debe someterse a dos operaciones para injertarle piel y así recobrar la movilidad.

No piensa en las adversidades que ha pasado desde ese día, sino en que “la ayuda que me pueden hacer es que apresen a esas personas”, puesto que al estar sueltas pueden hacerle más daño. “Aunque tengo mis hijos y no tengo trabajo, no tengo nada, pero, con Dios adelante, tendrá mejor vida”, dice. El mayor tiempo lo pasa dentro de la habitación por temor a más agresiones.