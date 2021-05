$!La cadena de involucrados en supuesta mafia en la Lotería Nacional

El funcionario no reveló los nombres de los suspendidos y posibles investigados, pero sí dijo que toda la cadena de la rifa está involucrada. “Nosotros no tenemos una cacería de brujas contra nadie”, afirmó.

Fuera de la Lotería Nacional

La estructura mafiosa superaría los 30 implicados, incluidos los empleados de la Lotería Nacional. La trama era vender cierto número en específico en puntos determinados como San Cristóbal y Santo Domingo Oeste, lugares de donde se tienen informes.

También hay reportes de vehículos, videos y cédulas capturadas de las personas implicadas.

Por ejemplo, llamó la atención de las autoridades que el pasado sábado primero de mayo el número 13 fue el más vendido en sobremanera y salió en primer lugar.

“Se dio una práctica inusual en el proceso de extracción del premio número uno... coincidió que el número más vendido en ese momento, fuera de lo normal, fue el 13”, señaló.

Sobre el sorteo del sábado se dio a conocer un video en el cual se muestra la supuesta artimaña. Se alega que en el audiovisual se observa un inusual movimiento cuando la persona con discapacidad.

En el video se alega que en el primer número hay un supuesto movimiento cuando se entrega a la presentadora del sorteo el bolo sacado del globo, que se pudiera identificar como cuestionable.

“Lo que hay ahí es una ilusión óptica, hay una práctica durante mucho tiempo para lograr algo así. Los ojos humanos no pueden captar eso. Si tú no lo pones en cámara lenta no vas a ver nada”, destacó.

De este caso se tiene un video de un mismo vehículo visto recoger dinero en más de veinte bancas luego del sorteo.

Además del sorteo del sábado, la institución está revisando los videos de alrededor 200 sorteos realizados entre el 2011 y 2021, debido a que, durante ese período, uno de los actores presuntamente jugó un papel determinante en los hechos.

Dicent explicó que por el momento no hay numerólogos implicados en esta cadena. “No, hasta el momento no... que nosotros sepamos... porque no vamos a descartar cosas aquí hasta que la investigación a fondo salga”, especificó.