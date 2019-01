La Ciénaga pide garantizar bienestar de familias en el proyecto Nuevo Domingo Savio

Organizaciones de La Ciénaga demandaron del Gobierno del presidente Danilo Medina garantizar el bienestar de las familias de ese sector que serán afectadas con el Proyecto del Nuevo Domingo Savio y no como, afirman, ha ocurrido en Los Guandules, cuyos desalojados “viven en las mismas o en peores condiciones”.

Dicen que el próximo 27 de febrero del 2019 se cumplirán dos años del anuncio por parte de Medina del proyecto Nuevo Domingo Savio, del que dijeron sentirse descontento por la forma en el que se ha ejecutado por el Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Entornos (URBE).

“Vemos cómo se está perdiendo una oportunidad valiosa de mejorar nuestra calidad de vida. No sólo de los compañeros que se quedan en el barrio sino de aquellos que tienen que salir. Estos últimos son los que principalmente están sufriendo maltratos. Son ignorados, discriminados, amenazados. Aquí, todos y todas tenemos derechos y se nos debe tratar con dignidad. Quienes salgan, no pueden salir a vivir en las mismas o en peores condiciones. El proyecto no está garantizando bienestar”, dice la Unión de Juntas de Vecinos de La Ciénaga.

En una comunicación de prensa enviad a Diario Libre, demandaron del Gobierno que se abra un espacio de diálogo con ellos, en el que se garantice la participación de la diversidad de la barriada.