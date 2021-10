“La rompí y no me arrepiento”, presidente de Asodemu justifica daño a oficina de la UASD

El presidente de la Asociación de Empleados de la UASD (Asodemu), Reynaldo Aybar, es tendencia en las redes sociales luego de que este martes rompiera la puerta de cristal de una de las oficinas del referido gremio y amenazara a sus compañeros.

“Lo vamos a hacer como ustedes quieran, decidan, como ustedes quieran lo vamos a hacer”, fue la amenaza de Aybar luego de romper la puerta de la oficina donde se realizan las impresiones de Asodemu.

Según explicó en un video posterior que grabó sentado en su oficina, actuó de esa manera “para salvarle la vida a un compañero de trabajo que necesitaba ser trasladado a un centro de salud para realizar una diálisis peritonieal”. Para trasladar al enfermo debían imprimir un formulario y, al encontrarse con la oficina cerrada, usó un bate y rompió los cristales.

“La ruptura de esa puerta es porque debe estar abierta, allí los compañeros hacemos impresiones y teníamos que hacer el traslado del compañero Lugo en la ambulancia y teníamos que imprimir la documentación correspondiente”, justificó.

Asodemu atraviesa problemas internos que se evidenciaron este martes con la actitud de su presidente, mientras que el gremio a lo externo reclama un ajuste salarial entre otras reivindicaciones al Gobierno.

Aybar, quien termina su gestión al frente del gremio en octubre de 2022, dijo a Diario Libre que un grupo de dirigentes compañeros de partido “lo adversa por las políticas de saneamiento que ha tomado”, entre ellas destaca que supuestamente desarticuló una mafia que se dedicaba a prestar dinero a un 20 % con el código 04 a personas que no tienen capacidad de pago.

Señaló que la puerta de la oficina común estaba cerrada este martes como parte de un supuesto plan de sabotaje que tienen algunos dirigentes en contra de él.

“Reynaldo no coge presión de nadie, los compañeros o se alinean o los alienamos”, manifestó en un video que divulgó para justificar su conducta, a la vez reiteró que tendría la misma actitud bajo una situación similar: “La rompí y no me arrepiento”.