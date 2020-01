$!Madre de niña asesinada en Santiago no asiste a su entierro

Leticia Mercedes acusó a Ramón Antonio Espinal Pérez (Checo) , padre de Yaneisy, de amenazar a su hija y de no mantener a sus tres niñas, incluida a la menor asesinada.

Yanery Altagracia Rodríguez no asistió, según su madre Leticia Mercedes Rodríguez , porque el padre de la infante ultimada la amenazó para que no se presentara.

La madre de Yaneisy, la niña de cuatro años que fue violada y asesinada el sábado 4 de este mes en Santiago, no asistió al entierro de la menor, realizado hoy jueves en la sección Las Charcas de esa provincia.

"Yo creo que si no me entregan a esas niñas yo me muero", dijo la abuela de las infantes. Aseguró que ella era quien se encargaba del cuidado de las tres niñas.

“Él (Ramón Antonio Espinal Pérez) nunca se encargó de la manutención de ninguna de las tres ni se enteraba si comían o iban a la escuela. Si mi hija es responsable (en negligencia), él también lo es", sostuvo Espinal Pérez.

A la madre de las niñas se le acusa de haber mandado al colmado a Yaneisy a las 10:00 de la noche y que cuando esta retornó a la casa había extraviado el dinero de la compra, por lo que su progenitora la obligó a volver al negocio a buscarlo y desde ese momento no se supo de ella hasta ayer que fue encontrado su cadáver con signos de violación y con golpes.