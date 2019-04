$!Madres de los tres muertos hallados en La Vega claman justicia

Los familiares de las víctimas del triple homicidio ocurrido la madrugada del pasado domingo y cuyos cadáveres fueron encontrados dentro de un vehículo en la sección El Pino, del municipio de La Vega, reclamaron este lunes a las autoridades policiales y judiciales aplicar todo el peso de la ley contra los homicidas.

En declaraciones por separado, las madres de la menor de 15 años Carla Mariela Fernández Martínez, del motoconchista Miguel Ángel Acevedo Castillo y del chofer de vehículo pesados José Miguel Delanda, dijeron que “el triple crimen no puede quedar impune”.

María Mercedes Martínez, madre de Carla, explicó que ella era novia de Acevedo Castillo, a quien solo vio dos veces, ya que éste residía en Santiago.

Clary Martínez, madre del motoconchista, expresó que nunca pensó que a su hijo lo iban a matar de esa manera, ya que solo se dedicaba a trabajar para mantener una niña que tenía en Santiago.

Agustina Rondón, madre de José Miguel Delanda, declaró que su hijo nunca acostumbraba a salir y amanecer fuera de la casa.

“Yo estuve inquieta toda la noche porque mi hijo no llegó y al día siguiente vinieron unos policías a mi casa para preguntarme cómo andaba vestido mi hijo, lo cual me dejó una gran sospecha y luego fue como a las 2:00 de la tarde que me enteré de que estaba muerto”, expresó Agustina Rondón, residente en el barrio 27 de Febrero al igual que Miguel Ángel Acevedo Castillo.