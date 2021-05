$!Matan a tiros joven de 21 años en Cienfuegos

‘’Esto me preocupa, estamos hablando de años diciendo lo mismo. Esto no puede seguir de esta manera que un grupo de individuos se meten en los bolsillos a toda una comunidad’’.

‘’Y no me van a decir a mí que no saben quiénes son. Yo le dije a la mujer que va a haber que vender esto y degaritarnos’’, indicó el hombre.

Como su electrodoméstico, las paredes de varias viviendas tienen los impactos que evidencian la bestialidad del enfrentamiento a tiros.

Abandonar su casa, la que ha comprado con mucho sacrificio, también lo ha pensado el señor César Martínez, quien dice que la zozobra en que viven en esa comunidad es insoportable.

Asegura que en los 20 años que tiene viviendo en Cienfuegos, nunca antes vio tanta delincuencia.

‘’Yo tengo mis propiedades aquí y voy a tener que abandonarlas, porque imagínese usted. Usted no puede ni caminar de noche y si usted dice algo lo matan. Yo no había visto cosas iguales, cuando se arman esos tiroteos. Antes aquí se podía vivir, ahora no’’, dice Martínez.

El hombre, seguro de que muchachos muy jóvenes lideran el crimen y otras actividades del bajo mundo, dice que son atraídos a delinquir por vanidad.

‘’Pero como ahora la gente lo que le gusta andar bien vestido con tenis buenos, sin trabajar, sin embargo, yo ando con bota, trabajando y ellos no. La vida es así’’, reflexiona.