$!Matan al Chivo en presencia de decenas de turistas en Boca Chica

Quejas por delincuencia

En los alrededores del lugar donde cayó abatido el Chivo, existen varios supermercados, tiendas de variedades, farmacias, colmados, entre otros negocios que son visitados por turistas locales y extranjeros que visitan el poblado de Boca Chica.

“Mira no me menciones, pero en este lugar que estamos hay una delincuencia fuerte, atracan personas a la luz del día y la noche, a pesar de una gran presencia de policías y miembros de Cestur que no hacen nada para protegernos, tanto a los turistas como a nosotros los comerciantes” así se manifestó un vendedor de comidas rápida de varios que inciden en ese lugar.

El Chivo fue levantado del lugar en estado agónico y más adelante se informó que falleció al llegar al hospital público de Andrés Boca Chica, donde los médicos cada vez que sucede un hecho como este piden refuerzo de la vigilancia en dicho centro por temor a ser agredidos.

Los galenos informaron que cada vez que llevan un agredido por pleitos entre bandas, los delincuentes invaden el hospital, tratando de encontrar rivales para continuar con sus riñas.