$!Mujer asesinada por su pareja en Ocoa sufrió abusos desde el noviazgo

Los familiares de Marianny Elizabeth Rossy Minyetti informaron que Pascual Antonio Sánchez Carrasco, el hombre quitó la vida a su esposa de tan solo 23 años de edad, en San José de Ocoa dejó a dos hijos en la orfandad.

La pareja, que estaba unida desde que la mujer tenía 14 años, había procreado a un niño de siete y otro de nueve años. El feminicida fue arrestado y permanece en el destacamento de Ocoa.

La información fue suministrada por la madre de la víctima, Damaris Minyety, de 50 años de edad quien afirmó que el matador la amenazaba constantemente a su hija.

Minyety explicó que: "Yo oí por voces que él la amenazó porque él era un hombre que bebía y usa la otra cosa, él hasta se revolteaba con uno".

"Yo le dije ayer Marianny vamos a dar una vuelta allá arriba, que había patronales y ella me dijo, no mami, yo no voy. Y le pregunté por qué y me dijo que no podía", afirmó Minyety. Comentó: "Hubo una ocasión que andaba detrás de nosotras para matarnos. Le dije, tú lo que tienes que hacer es irte de ahí, salirte de la casa esta noche con los niños e irte para donde la familia mía de aquel lado, que ellos te defienden".

La madre asegura que Rossy Minyety quien residía en la calle Benigno Casado #68, de concreto pintada en color verde y techada de zinc, se rehusó a salir de la casa donde convivió por años Sánchez Carrasco quien se dedicaba a la agricultura.

Sin embargo, la familia de Elizabeth Minyety afirmó que el agresor mostró violencia de género e intrafamiliar desde el noviazgo y el primer embarazo, donde ella recibió maltratos y desconsideraciones.

La occisa trabajaba en un invernadero en horario desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, y en una ocasión denunció los maltratos y abusos verbales y amenazas estando preso por unos días.