$!Mujer que dio a luz en avión fue dada de alta de centro medico de Boca Chica

Mujer que dio a luz en un vuelo y asistida en la maternidad de Boca Chica, fue dada de alta a pocas horas debido a que el cuadro de salud presentado por ella y su bebé “es excelente”, de acuerdo con la secretaria de administración del centro de salud.

Reportero de Diario Libre trató de obtener información de la dirección del centro medico, pero no fue posible porque su directora no estaba y una de sus secretarias alegando que no tenia autorización desde el Ministerio de Salud Pública para dar declaraciones y pidió no ser mencionada.

La empleada informo que el niño nació de manera normal, con un peso promediando las ocho libras y que había cumplido su estado de gestación completo por lo que se decidió darle el alta médica a Yeraime Vargas, la madre, y a su bebé para no exponerlos dentro del centro. A la maternidad de Boca Chica asisten muchas personas que podían poner en riesgo a ambos a contraer el COVID19.