$!Mujer reportada desaparecida junto a su hija de 11 años dice estar avergonzada

“Yo estoy bien, y mi hija también está bien. Estoy sumamente sorprendida y avergonzada también, porque no sabía que iban a tomar las cosas de esa manera”, exclamó Ramírez Núnez, con tono de asombro. La mujer habló a través de varias notas de voz.

“Hablé con mami ahorita, porque la doña estaba como preocupada y asustada, y papi también, mi hermano Aneudy Ramírez por igual, y así sucesivamente, estaba aclarando que no ha pasado nada, no había que ponerse así, porque en realidad no ha pasado nada, porque ellos saben que tengo una tienda virtual y tengo que trabajar’’, comentó Jennifer en una de cuatro notas de voz enviadas al organismo de seguridad que rápidamente actuó tras ser informado sobre el caso.

“Yo hasta vergüenza tengo, yo tengo hasta vergüenza, cómo yo llegaré a mi casa y ver a toda la gente ahí, pero he salido otras veces y no ha pasado eso, no entiendo qué fue”, concluyó en otro mensaje.

Jennifer y su hija residen solas en el sector Los Frailes II, en el kilómetro 12 de la autopista Las Américas.