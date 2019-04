$!Niña de 14 años habría matado a otra de 11 en Los Girasoles

Una niña de 11 años murió luego que supuestamente una compañera de estudios de 14 la golpeara tras salir de la escuela José Amparo, en Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

El hecho ocurrió pasadas las 5:00 de la tarde de ayer, miércoles, cuando la niña Chanel Marit Tiburcio salió del centro educativo y, según sus familiares, su compañera la mandó a buscar con otra menor y cuando llegó comenzó a golpearla.

El padrastro de la menor fallecida dice que su pariente, cuando llegó a la casa dijo no quería pelear pero que su agresora la golpeó gritándole “gallina”.

En una entrevista en Noticias SIN, Eridany Serramo sostuvo que la adolescente golpeó la cabeza de su hijastra contra el pavimento y aunque alguien intervino y se la quitó, pero la agredida empezó a vomitar después de llegar a su hogar y murió cuando era traslada a un hospital.

Entrevistada también por el citado medio, Jessy Tiburcio, madre de Chanel, dijo que no le desea a nadie lo que ella está pasando con la pérdida de su hija.

Pidió justicia contra el crimen de su niña, que dijo solo ella sabe con qué sacrificio estaba criándola.

“Yo quiero justicia porque sé cómo crié a mi hija y lo que estaba dando por ella y cómo la estaba sacando adelante, dado todo por el todo para que ella sea alguien de bien (...) entonces como madre, yo quiero justicia, lo único que sé que aunque no me devolverá a mi hija por lo menos me dará una esperanza para yo salir adelante”, dijo Jessy Tiburcio.

El nombre de la adolescente se omite por razones legales y se ignora si ya fue detenida.