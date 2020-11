$!Niñas víctimas de la violencia de género

La vida de la familia de Yaneisy Rodríguez es un calvario

La pequeña fue asesinada cuando apenas tenía sólo cuatro años y que aún no había terminado de mudar sus dientes de leche. A 10 meses del abuso y asesinato de la niña en la comunidad Las Charcas, al sur de Santiago, su madre y abuela están separadas de las otras dos hermanas.

Desde enero de este año, cuando ocurrió el crimen, no han podido abrazar a las dos hermanas de la víctima, de 8 y 7 años, quienes están bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

"Con la muerte de Yaneisy siento que perdí a mis tres hijas", expresó la madre Yanery Altagracia Rodríguez, de 24 años. Considera como muy cruel y abusivo el castigo impuesto por las autoridades.

"Solo he podido hablar con ellas por teléfono. No me conformo con que mis niñas me digan mami estamos bien. Mi gusto sería verlas, abrazarlas y tenerlas conmigo de regreso", manifestó.

El Ministerio Público decidió en ese momento enviar a las niñas a Conani por considerar que se encontraban en estado de riesgo y vulnerabilidad con cualquiera de los padres atendiendo que Yaneisy Rodríguez fue abusada y asesinada por un descuido. Se recuerda que la niña desapareció tras ser enviada a un colmado alrededor de las diez de la noche.

La comunidad se había desplegado junto a organismos policiales y de rescate en la búsqueda de la pequeña. Cuatro días después su cadáver fue encontrado desnudo y en estado de descomposición en unos matorrales próximo a donde residía junto a su familia materna.

En el caso de la madre, Yanery Altagracia Rodríguez, la Unidad de Violencia de Género de Santiago dispuso sea sometida a terapia psicológica.