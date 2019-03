$!Niño de 11 años habría disparado a su padre por quitarle un videojuego

Los investigadores dicen que un niño de 11 años de edad, en el norte de Indiana, disparó e hirió a su padre quien es un policía “Trooper” porque estaba molesto debido a que sus padres le quitaron sus videojuegos.

El South Bend Tribune y WSBT-TV informaron que los investigadores dicen en registros judiciales que el niño usó el arma de servicio de su padre para dispararle una vez en las nalgas el mes pasado. Explicaron que el niño sacó el arma del vehículo policial que estaba parqueado fuera de su casa en Granger, cerca de South Bend.

Los fiscales del condado de St. Joseph presentaron una petición alegando delincuencia por intento de asesinato, que es el equivalente un cargo penal para jóvenes. El soldado, que estaba fuera de servicio cuando recibió el disparo, fue hospitalizado y su condición ha mejorado. The Associated Press no lo nombra para evitar identificar a su hijo.

El niño debe volver a la corte el 10 de abril.