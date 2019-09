Palabras de joven a su madre horas antes de fallecer junto a sus cuatro amigos

“Mami, no hagas lo que estás pensando hacer porque tú no sabes donde yo estaré mañana”, así le dijo Miguel de la Cruz León, de 17 años, a su madre, la médico Yasmín León, horas antes de morir junto a cuatro amigos la madrugada del domingo en un accidente de tránsito en La Vega.

Al hablar para destacar las cualidades de su hijo León atribuyó la tragedia a los retos que se imponen los jóvenes para subirlos a la aplicación de Snapchat, en la cual, asegura, sus usuarios tienen que demostrar lo que son capaz de hacer.

Yasmín León se lamentó de que tenía tantos sueños con su vástago, al que calificó de “muy inteligente” y “bueno”.

“Mi hijo fregó, mi hijo me preparó la cena... Mi hijo era inteligente. Mi hijo si quería que yo comprara cena me decía, mami, tú tienes hambre y tienes mucho tiempo que no comes pizza. Vamos a pedir una piza para ti, pero mentira era él, que se la quería comer. Ese era él, él sabía convencer al otro sin saber que lograba lo que él quería. Era un niño extraordinario. Era la persona más inteligente”, indicó la joven madre.

Sostuvo que tenía tantos sueños para Miguel, los cuales quedaron sepultados este lunes junto a su cuerpo.

Ante amigos y familiares, en la catedral de Santa Ana, en San Francisco de Macorís, en donde a cuatro de los cinco fallecidos les oficiaron una misa de cuerpo presente, Yasmín reveló que la noche del domingo, horas antes del accidente, su hijo le dijo: “No hagas lo que estás pensando hacer porque tú no sabes donde yo estaré mañana”.

“Yo tenía tantos logros para mi hijo y esa noche me dijo, mami, no haga lo que estás pensando hacer porque tú no sabes donde yo estaré mañana; no lo hagas”, afirmó.

Junto a Miguel de la Cruz fallecieron Luis de Jesús Almonó, también de 17 años; Nabil Peña de la Rosa Cabreja, Kamil Rodríguez Hernández y Emil Suárez Ledesma, de 16 años.

El carro Toyota Corolla, negro, placa A-611141, en el que viajaban los jóvenes se estrelló la madrugada de ayer en un local en donde había dos negocios, en la comunidad Ranchito, en La Vega.