$!Peregrinos sobre su desalojo: “Nos humillaron, nos maltrataron, nos sacaron arrastrados”

“Me dieron por una costillas. Me jalaron por los pies y me llevaron a uno de los tres camiones que tenían dispuestos para llevarnos a un hospital alegando que estábamos enfermos”, agregó.

María Moreno, de 23 años de edad, narró lo ocurrido pasadas las 2:30 de la madrugada: Los oficiales “me apretaron las articulaciones para que no tuviera fuerza porque nos estábamos abrazandonos, formando una cadena humana para protegernos. Me rompieron la ropa. Ellos habían donde golpearme para que no se me notarán las marcas. Estábamos juntos, abrazados y nos daban golpes para separarnos. No me dejaron desnuda de casualidad”. Fue humillante, encima de estar en esa situación ellos grabaron todo, había flashes por todas partes”, reveló.

Y agregó: “Ellos llegaron, nos zarandearon y nos dijeron váyanse, recojan sus cosas y márchense. Nosotros le dijimos que no e hicimos una cadena . Por tal razón, ellos comenzaron a golpearnos, nos echaron por la fuerza, buscaban ciertos ligamentos para golpearnos, luego dijeron que nos levarían a un hospital porque supuestamente estábamos enfermos y eso es mentira, cuando llegamos a los hospitales ellos (la Policía) lanzaron bombas lacrimógenas dentro de la guagua. ¡Esas bombas eran las que nos iban a enfermar, había ancianos dentro de las tres guaguas!”, afirmó Moreno.

El sacerdote Grullón expresó que los oficiales tocaban a cinco por persona aproximadamente. “Dijeron que iban a llevarnos a centro de salud pero el trato fue muy violento muy, muy violento y en un tiempo récord. Si encendíamos un celular ellos nos los quitaban. Cuando nos trasladaron a los hospitales ellos lanzaron bombas lacrimógenas dentro del autobús. a las 3:00 de la madrugada nos dieron la orden de que fuéramos al baño, accedimos y cuando retornamos a la entrada del hospital ya no había miembros de la Policía en la área”, afirmó.

Grullón indicó que lo más traumático del desalojo fue ver como los oficiales sacaban a rastras a los ancianos. Los agentes “eran como un enjambre abalanzándose sobre nosotros”, afirmó.

Los peregrinos, que reclaman tierra desde hace seis días, fueron llevados a las 3:00 de la madrugada a los hospitales Central de las Fuerzas Armadas, Moscoso Puello y Darío Contreras supuestamente para recibir atenciones médicas. Sin embargo, esto no sucedió sino que se quedaron abandonados en el lugar hasta que fueron recogidos por miembros del Convento de las hermanas dominicas del Rosario, en donde se encuentran refugiados desde las 7:00 de la mañana.