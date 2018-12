$!Periodista denuncia persecución por sus críticas a fallas del Metro

El periodista Miguel Ángel Aponte Viguera denunció este jueves una persecución en su contra por ser “bastante crítico” al abandono que, dice, está sometido el Metro de Santo Domingo.

En una visita a Diario Libre, Aponte Viguera sostuvo que ha sido apresado en varias ocasiones y en una de ellas lo dejaron amanecer retenido, lo que calificó como “una actitud de retaliación política del Gobierno contra la prensa revolucionaria y progresistas”.

Sostuvo que todo empezó cuando intervino el día 21 de octubre en la detención de dos jóvenes estudiantes que colaboran en los periódicos “Un Nuevo Periodismo” y “Juventud Estudiantil Uasdiana” por parte de los miembros del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) que les impedían hacer una foto de un incidente en un vagón.

Expuso que después del incidente y “conociendo lo que es la retaliación” evitó abordar el Metro de Santo Domingo por unos días, pero que el 16 de diciembre lo utilizó para llegar a una actividad en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y fue apresado sin ninguna justificación.

“Se me ocurrió ir al Colegio de Periodistas a las 5 y pico y ellos me estaban acechando porque ellos tienen foto de uno y cuando yo entré a la estación (...) no me revisaron ni nada, sin embargo, de arriba llegaron una trulla de ellos (...), al tren arrancar ellos salieron y llamaron para que me esperaran en la estación Juan Bosch de donde me sacaron a la fuerza”.

Aponte Viguera, quien también es miembro activo del Movimiento Marcha Verde y se define como comunista, sostuvo que fue llevado a un cuarto de donde lo enviaron al Palacio de la Policía y no le dieron el derecho a una llamada.

Agrega que en el cuarto en donde fue introducido llegaron tres agentes del DNI con espejuelos oscuros que no estaban identificados y que permanecieron callados mientras un oficial de apellido Medrano lo interrogaba.

Afirma que el oficial Medrano le permitió en el Palacio de la Policía hacer una llamada a un abogado que pertenece a un grupo de comunistas al que pertenece, pero al no registrar su apresamiento en ninguna parte cuando su familia fue a buscarlo al Palacio de la Policía no lo encontró porque se le había enviado al destacamento de Naco.

Duró detenido desde las 5:00 de la tarde del domingo 16 de diciembre hasta el mediodía del lunes 17.

Indica que se le hizo firmar un documento “de acuerdo” con un señor llamado Alexander Disla Bautista, el cual no conoce y dice que es “un chivo expiatorio”.

El documento contempla que “las partes se comprometen a no incurrir en ningún tipo de agresión, de ninguna forma, que implique violencia (física, verbal, psicológica, vía redes sociales”)”.

Dice que él no ha violentado a nadie sino que lo han violentado a él.