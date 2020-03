$!Periodista en llanto pide a los dominicanos no salir si no es necesario

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Alcántara pidió a los dominicanos a tomar conciencia de la situación y no salir de sus casas, al menos que sea muy necesario, así como respetar el toque de queda.

Relata sobre la situación que se viven en Italia y Nueva York, donde se teme que los sistemas de salud colapsen por los miles de contagios, la insuficiencia de los productos médicos, así como el personal.

Además, informó que una amiga de Italia la contactó para decirle que a la madre de ella "la dejaron morir". "En Italia, los médicos ya están decidiendo quién vive y quién no", dijo Lency.

“Aquí (Rep. Dom.) no hay suficiente personal médico, no camas, no hay ventiladores para... ¡ni siquiera pruebas!”, manifestó.