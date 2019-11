$!Petrocaribbean se desvincula de red de narcotráfico como afirmó DNCD

Por ello, instan a las autoridades que procedan a realizar las aclaraciones de rigor en el sentido de que Petrocaribbean no está vinculada a ninguna actividad ilícita en el país ni fuera del mismo.

Sin vinculación

Petrocaribbean aseveró que no ha realizado ninguna asociación comercial o económica con Marín Bedoya, quien, añadió, no es socio, no es copartícipe, ni mucho menos es el propietario de la empresa.

Petrocaribbean entiende que “este grave error” de las autoridades dominicanas se debe a la suscripción de un contrato legal de “prestación de servicios” de 05 de septiembre de 2018, suscrito entre Petrocaribbean, SRL, Marín Bedoya, para la investigación, asesoría, consulta, desarrollo y/o ejecución de proyectos de inversión en mercados locales e internacionales, el cual fue inmediatamente suspendido en su ejecución tras el apresamiento del mismo y el sometimiento a la justicia, razón por la cual, aseguran, no tener ningún vínculo social, económico ni de ninguna otra naturaleza distinta al contrato previamente mencionado.