$!Preocupa que se desconoce paradero de Luis Peña, el hombre que duró 12 años preso sin haber sido procesado

En Monte Plata tampoco saben del paradero de Luis Peña Valdez, quien fue liberado recientemente tras haber guardado prisión en la Cárcel de La Victoria por 12 años sin haber sido procesado judicialmente.

Residentes en Batey Verde, Monte Plata, de donde es oriundo Peña Valdez, dicen no haberlo visto, ni saber que este ha ido a esa comunidad.

Osvaldo Santana, presidente de la Junta de Vecinos del Batey y quien dice conocer a Luis desde que eran pequeños, afirma que incluso él quiere contactarlo para canalizarle una ayuda que le han ofrecido.

“Aquí él no ha venido, ustedes pueden estar seguros de que el no ha llegado aquí, porque nosotros somos oriundos de aquí y no hemos salido de aquí y no hemos visto llegar a Luis Valdez a esta comunidad”, aseguró Santanano, quien dice que esperan que este llegue a ese lugar a saludar a sus amigos.