$!¿Quién es “Careconflé” y cómo operaba?

Grupos de víctimas y de apoyo

De acuerdo al testimonio de una de las afectadas, existen al menos 30 personas como ellas. Se basa en el grupo reunido por la Fiscalía del Distrito Nacional en una conversación virtual y otro grupo que no ha querido denunciar por miedo.

“En el grupo, las que acordamos entrar éramos aproximadamente 13, aun así una de las chicas, que fue la que creó el grupo y necesitaba apoyo, dijo que había otro grupo de apoyo que tenía mucho más chicas, pero que tenían miedo de hablar y simplemente lo crearon como para ayudarse entre sí. Independientemente también de esas chicas, el grupo de nosotras por la fiscal y del otro grupo de WhatsApp, en Instagram y Twitter me escribieron aproximadamente 14 o 16 chicas más. No querían hablar pero simplemente me enviaron sus capturas de pantalla y me escribieron lo que les había pasado con él”, relató, según testimonio presentado por El Informe.