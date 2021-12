$!Se encadenan exempleados del liceo en Verón en reclamo de sus prestaciones

En esa tesitura, la señora Dalia Félix, argumentó que no le han dado el dinero que le corresponde por ley. “Estamos exigiendo el pago de nuestro dinero, no queremos pasar diciembre sin dinero, porque ya pasamos un año sin ese dinero que nos pertenece” , aseveró.

Asimismo, Francisca Suárez, apuntó que “a mí me cancelaron estando de licencia médica, me operaron y no hicieron nada por mí, y ni por mi condición de salud me dieron mi dinero”, deploró.

Tras el particular, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, filial Higüey, señaló que en la provincia hay muchas personas que forman parte del personal de apoyo de los centros educativos que fueron desvinculadas y no han recibido sus prestaciones.

Asuntó que estos no se han apersonado a la ADP, en virtud de que no pertenecen al sindicato de maestros.

“No sabemos cuántos son, solo sabemos que hay varios, pero no sabemos si es porque no han completado su documentación”, indicó.