Sepultan a escasa distancia a mujer y al hombre que la asesinó

"El que mata a una mujer no es un hombre, es una bestia", subrayó llorando y visiblemente nervioso Joseito Jhonson, padre de Danilfa.

Indicó que nunca pensó que Padilla iba a asesinar a su hija, porque llevaban doce años juntos y procrearon una hija.

"Yo dejé a mi hija acostada y me fui a trabajar para la ciudad, cuando me llamaron y me dijeron que Padilla la había matado quería morirme", puntualizó Jhonson.

Entiende que cuando en una pareja ya no hay afinidad, lo mejor es separarse.

"Hombres dominicanos no sigamos abonando la tierra con tanta sangre, Dios hizo a la mujer para que tuviera pareja, no un verdugo", sostuvo Jhonson.

Mientras que el pastor evangélico Desiderio Estévez declaró que toda la comunidad se encuentra consternada con el suceso, ya que un caso parecido sucedió hace 24 años, cuando una mujer mató a su marido y luego se suicidó.

La joven era estudiante de Educación Física en la universidad estatal, que tiene su recinto en esta provincia.

Llevaba 15 días separada de su pareja y en ocasiones buscó consejos de sus familiares.

Personas que asistieron al sepelio de la pareja comentaron que Manuel López Padilla siempre decía que si algún día mataba a alguien no iba a coger prisión.

"Lo dijo y lo cumplió", expresó el agricultor Abraham López, quien conoció a Padilla cuando trabajó en una carnicería de la localidad.