“Si hubiese sido gentil me hace seña para que me pare”, dice motorista atropellado por militar

La camioneta, de la que salió un militar y otro hombre vestido de civil, atropelló a Valdez cuando este se dirigía a La Romana a una actividad junto a otros compañeros, también motociclistas. Todos se ven con sus cascos protectores y no hacían carrera.

El señor Daniel Valdez, motorista atropellado por una camioneta de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (CIUTRAN) en la autovía del Coral, la cual no lo socorrió, dijo en su lecho del hospital en donde se le ofrece atención que si el conductor le hubiera pedido que se detuviera él acataba la solicitud porque tiene todos sus documentos al día, además de que transitaba con toda la protección que demanda la ley.

En los vídeos que se subieron a las redes sociales se puede ver que el militar, cuyo nombre no se ha dado a conocer, no se interesa por auxiliar a la víctima y hace caso omiso de los reclamos que le hicieron testigos del incidente.

“Me atravesó la guagua de repente y yo choqué con ella y ahí entonces me mandó para el otro lado, en la cuneta. Si ella hubiese sido tan gentil me hace seña que me pare, yo tengo mis documentos de motor, tengo casco, tengo guante, tengo guantillas de seguridad”, afirmó Valdez en un vídeo que se subió en la cuenta de Twitter del periodista Porfirio Guerrero, mientras el herido recibía atenciones en el hospital de Higüey.

Guerrero dice que por el golpe, al ser lanzado a la cuneta por el vehículo, a Valdez se le fracturó una pierna, pero que “se recupera satisfactoriamente en la habitación donde está recluido” y que mañana, martes, le darán de alta.