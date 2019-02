$!Sigue grave menor herida de cinco balazos por expareja

Sigue en la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Universitario infantil Doctor Arturo Grullón una menor de 16 años que ayer fue herida de cinco balazos por su expareja, un exagente policial, en el Caimito, del municipio de La Vega.

Se informó que la adolescente todavía no ha reaccionado y su cuadro de salud es muy delicado.

Las autoridades policiales de La Vega identificaron al agresor como Alison Herrera, de 29 años, quien perteneció al departamento Swat de la Policía.

Herrera ha enviado varios mensajes de voz en los que advierte que no se va a entregar a las autoridades. "Ellos saben que yo ando armado, si me contactan, los voy a enfrentar, y si veo que voy a perder, entonces me doy un tiro", dice uno de los mensajes.

Familiares de la menor declararon que ésta había decidido separarse de su pareja porque constantemente la agredía.