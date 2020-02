“Sin arreglo de calles, no hay voto”, advierten comunitarios de Santiago Rodríguez al Gobierno

Con la consigna sin asfalto no hay votos, residentes en la comunidad El Fundo, del municipio Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez, amenazaron este martes con no acudir a los centros de votaciones en las elecciones municipales del domingo 16 de este mes si las autoridades no reparan las calles de esa localidad.

Los manifestantes, que portaban pancartas con mensajes alusivos a su demanda, explicaron que tomaron la decisión de no ir a las urnas por el incumplimiento de la promesa realizada por el presidente Danilo Medina en su visita sorpresa número 271.