$!“Todo el que se suicida está enfermo”, advierte siquiatra

El siquiatra Secundino Palacios declaró este viernes que la persona que se suicida está enferma y ha perdido el balance neurbiooquímico de su cerebro.

Palacios, en declaración para Noticias SIN, expresó que una persona que se suicida no lo hace por honor o dignidad, como expresara ayer el expresidente Danilo Medina durante los actos fúnebres del miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), César Prieto.

“Si hubiésemos hecho un trabajo de campo previo a la consumación de esa ideación autoagresiva, pudiéramos tener más argumentos para decir que ese paciente estaba pasando por un cuadro clínico profundo porque las depresiones nunca comienzan mayor o complicada. Comienzan leve, luego moderada, después profunda, mayor o complicada porque ya aparecen ideas suicidas y sicóticas y esas cosas”, dijo el especialista de la salud.

El exmandatario argumentó el jueves que César Prieto le había revelado que tenía informaciones de que su casa iba a ser allanada por las investigaciones que realiza el Ministerio Público y que por esa razón Medina considera que cometió suicidio.

El exmandatario hizo las declaraciones en el lugar del sepelio, en el cementerio Cristo Redentor. Señaló también que "César prefirió morir con dignidad, y no vivir sin moral. Y yo creo que ese es el legado que César le hace a todos los militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Hay gente que muere y a los 10, 20 días se olvidan".

Distinguió que César Prieto es "un hombre que ha muerto por una causa, defendiendo su honor, su buena honra y su dignidad eso nunca muere. César nunca va a morir. Yo sé que César fue sometido en los últimos días a tormentos, que no pudo soportar porque no concebía que cuando saliera a la calle viera a la gente murmurando ese es uno de los ladrones del Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso César prefirió irse con toda dignidad y todo su honor al más allá. Yo no critico a César, pero lo entiendo. La vida no tiene sentido cuando te dañan moralmente. Hay quienes te asesinan moral, para luego asesinarte físicamente. César murió con la dignidad que siempre vivió".