$!Toque de queda a partir de 9:00 p.m. Sectores con temor

Este lunes se inicia un nuevo toque de queda que otorga dos horas más a los dominicanos para que puedan realizar sus actividades. Según el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, esta decisión está basada en las condiciones epidemiológicas de la enfermedad en el país.

Por disposición presidencial, el toque de queda, hasta hoy, era de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., de lunes a viernes, y sábados y domingos de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.; pero hoy se emitirá el decreto para que sea de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., de lunes a viernes, y de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., sábados y domingos. La Presidencia confirmó que el decreto se dará a conocer hoy.

Desde que el nuevo gobierno asumió sus responsabilidades el pasado 16 de agosto hasta este viernes 25 de septiembre se han registrado 24,288 casos nuevos de COVID-19, al pasar de 86,309 contagios a 110,597.

Durante estos primeros 41 día del gobierno de Luis Abinader se sumaron 634 muertes a los 1,453 fallecidos por coronavirus registrados en el país.

Unos 41 días antes se habían contado casi el doble de casos, pues del 6 de julio al 14 de agosto se sumaron 47,417 nuevos contagios de COVID-19.

En este período las nuevas defunciones por coronavirus ascendieron a 634. La misma cantidad acumulada luego de la entrada de las nuevas autoridades.

Las autoridades de salud han manifestado en varias ocasiones que la curva de contagio del COVID-19 en el país ha disminuido.

En ese sentido, el epidemiólogo y presidente de la Sociedad Dominicana de Médicos Salubristas, Rafael Ramos Rincón, indicó que para hablar de baja en la curva epidemiológica se deben tomar en cuentas otros factores, además de la disminución de los casos reportados en los últimos días.

“Debemos conocer el número básico de reproducción del virus (RO), la georreferencia del COVID-19 en el país, cuáles son por ocupación los sectores más afectados. No sabemos si son los médicos, choferes o profesores”, señaló.

En epidemiología, el número básico de reproducción de una infección (también llamado ritmo básico de reproducción, ratio reproductiva básica y denotadas por R0, r sub-cero) es el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un período infeccioso.

Es decir, la capacidad que tiene una persona de transmitir el virus. De acuerdo con el especialista hasta la fecha este factor aun no se ha determinado en el país.

Para poder determinar si realmente los casos de COVID-19 en el país están bajando, el salubrista recomienda que se trabajen determinantes sociales, realizando búsquedas activas de casos, con enfoques en la georreferencia de esto, es decir, el lugar exacto de donde proviene cada caso.

Esto implica que en las provincias con mayor incidencia del virus, donde la cantidad de contagiados por número de habitante es muy alta, se deben reforzar las medidas de bioseguridad y darle un seguimiento exhaustivo a los casos.

“Es importante tener pendiente esas variables para poder determinar si en verdad los casos están disminuyendo”, dijo.

El epidemiólogo subrayó que en el país se necesitan realizar mínimo siete mil pruebas diarias de forma ininterrumpida por un periodo de tiempo determinado para poder determinar si la curva está bajando.

Con relación a la flexibilización del toque de queda, Ramos Rincón señaló que uno de los puntos de transmisión de la enfermedad es la movilización social.

“Si permitimos más movilización social vamos a permitir más contacto y esto traerá más transmisión. Entonces solo conociendo los puntos de vista como el RO, la georreferencia de los casos y los niveles por ocupación podremos describir si es factible aumentar o disminuir el toque de queda y continuar justamente produciendo el distanciamiento social”, indicó.

Ramos Rincón señaló que aunque a nivel económico puede ser factible esta flexibilización, los países no necesariamente se desarrollan por la economía. “Porque el primer derecho humano es la salud, sin salud no necesitamos tanta economía”, dijo.