Turista sufre un paro cardíaco durante orgía en Punta Cana

Gerd Ordelheid, de 76 años, estaba teniendo relaciones sexuales con tres mujeres de 18, 19 y 22 años en un centro turístico de la República Dominicana, cuando comenzó a quejarse de dolores en el pecho, reportó el medio británico The Sun.

Los paramédicos fueron llamados al “Dr Nights Exotic Resort” en Punta Cana y lo llevaron a un hospital local después del incidente.

Los informes médicos mostraron que Gerd tenía restos de un medicamento para la disfunción eréctil en su sangre, pero no está claro si eso contribuyó al ataque cardíaco.

Gerd llegó al hospital en estado crítico, pero ahora se está recuperando en su casa en Cohasset, Massachusetts, donde dirige una serie de hoteles y centros para bodas.

“El paciente se encontraba en estado crítico a su llegada, rápidamente diagnostiqué un infarto de miocardio (ataque al corazón)”, dijo su médico, quien pidió ser nombrado solo como Dr. León y quien habló con el permiso de Gerd.

“Luego procedí a restablecer el flujo de sangre al corazón y localizar puntos de bloqueo. Se necesitaron dos estents para estabilizar al señor Ordelheide”.

El Dr. León advirtió a los turistas sexuales no aptos o no saludables que no se esforzaran demasiado, independientemente de su edad.

Él dijo: “Este es mi trabajo, y estoy feliz de haber agregado muchos más años a la vida del Sr. Ordelheide. Además, recomendaría a los hombres de la edad del señor Ordelheide que busquen consejo médico antes de tomar cualquier tipo de drogas para mejorar el rendimiento sexual”.

Las tres prostitutas involucradas en la orgía fueron interrogadas por la policía local pero luego liberadas, dice el diario.

Dr Nights es uno de los muchos negocios que están apareciendo en todo el mundo y que ofrece paquetes todo incluido solo para adultos.

Una fuente en el resort dijo que su clientela principal eran hombres blancos de entre 45 y 55 años, y alrededor del 40 % de sus clientes eran parejas “swinger”.

Gerd, quien se negó a comentar sobre el incidente, había estado disfrutando muchas de las ofertas exóticas del resort, incluido un viaje de pesca el día anterior a su ataque al corazón.

Una de las excursiones proporcionadas para los huéspedes, es en un bote Bertram de 42 pies, con varias trabajadoras sexuales y cargado con cajas de cervezas.