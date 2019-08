$!Última publicación de Octavio Carlo fue un poema de piloto fallecido en accidente

La última publicación en Instagram del piloto Octavio Carlo Jr. quien falleció la mañana de este lunes en un accidente aéreo publicó en su cuenta de Instagram fue el poema “High Flight” del piloto de combate John Gillespie Magee, Jr.

La publicación de Carlo fue realizada la mañana del lunes. El joven piloto John Gillespie Magee, Jr. murió en un accidente aéreo sobre Leasingham, en Inglaterra.

High Flight fue reconocido luego de la muerte del piloto.

La publicación, realizada por Octavio Carlo Jr.:

“¡Oh! Me he desligado de los ásperos bordes de la Tierra y he bailado por los cielos en risueñas alas plateadas.

He subido hacia el Sol, y me he unido a la alegría de las nubes atravesadas por su luz — y he hecho cientos de cosas que no habéis soñado jamás — he virado, me he elevado y me he balanceado allí en lo alto, en el luminoso silencio.

Surcando el cielo, he perseguido al viento aullador y he propulsado mi ansioso avión por los infinitos pasillos de aire...

Allá, allá en el más alto y ardiente cielo he alcanzado fácil y elegantemente las alturas barridas por el viento donde nunca antes llegó la alondra ni el águila.

Y mientras mis sentidos se elevaban en silencio he rebasado la alta e inviolable santidad del espacio, he extendido la mano y he tocado la cara de Dios”