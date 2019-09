Una joven de México narra cómo fue violada sexualmente por falso chofer de Uber

Una joven de 19 años narró detalles en las redes sociales de cómo fue víctima de violación sexual en dos ocasiones seguidas y golpeada el 25 de julio de este año por un falso chofer de Uber cuando lo abordó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México.

Al empezar su grabación con el relato, dice que, aunque observó que la placa del vehículo no coincidía con la de la plataforma, lo abordó porque el conductor le contestó que había tenido problemas con el sistema informático de la empresa de taxi.

“Déjame cargar el viaje para que te quedes tranquila”, le contestó el conductor.

Después de abordar el vehículo no pasaron cinco minutos cuando se percató de algo no andaba bien porque el chofer que no iniciaba el viaje que había solicitado, aunque avanzaba en otra ruta.

En ese instante le pidió que la dejara, lo que el hombre no hizo.

La joven, que dijo se llama Siris Méndez, sostuvo que en un momento pensó que el chofer la iba a dejar cuando se detuvo a unas cuadras de su trabajo, y al intentar abrir las puertas estas tenían seguros.