$!Víctima de Careconflé cuenta su historia

Una joven de 20 años, que dice ser una de las víctimas de Josué Crispín, mejor conocido como Careconflé, cuenta su experiencia.

Su caso se remonta a cuatro años atrás cuando la fémina, quien habló en anonimato para El Informe con Alicia Ortega, tenía 16 años y el victimario 22. Cuenta que en principio, durante las conversaciones por Instagram, no había nada extraño.

Pero un día, él le preguntó si le podía hacer una pregunta y que si ella no se ofendería. Sus respuestas para ambas fue que depende de qué se tratara.

Aún sabiendo la edad de ella, él le ofertó hacer un trío. "Yo no me ofendí, pero me encontré eso muy raro. Entonces yo le tomé captura en la pantalla", agrega. Subió la imagen en la red social.

"Realmente, cuando yo publiqué el mío, llegaron muchos. O sea, yo me quedé en shock. Habían chats con niñas de 14, 15, 16, 17 años", añade.