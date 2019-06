VIDEO | Le pide un minuto para hacer una llamada y le roba el celular

Una joven denunció que fue víctima de un robo cuando intentó ayudar a un hombre mientras ambos se encontraban en un centro médico del Gran Santo Domingo.

Isabela Soto fue sorprendida en su buena este miércoles 19 de junio, en horas de la mañana, por un hombre que le pidió que le dejara hacer una llamada desde su celular, a lo que la joven accedió.

“Yo estaba sentada, fumándome un cigarrillo afuera de la emergencia y este señor se me acerca y me dice: Mira, tú me puedes prestar un minuto, que es que estoy aquí con un familiar en la emergencia y no lo encuentro”, narró en un audio que circula en redes sociales.

Isabela prosigue diciendo que le pidió al hombre el número al que quería comunicarse, lo marcó y le pasó el celular. Mientras hablaba, el ladrón se saca unas llaves de los bolsillos del pantalón, se las pasa a la joven junto con unos papeles y empieza a caminar hacia la emergencia.

“Yo lo veo en la emergencia y el se voltea y me ve, y cuando yo me paro ya él no está ahí”, explica la joven, quien a la vez aconsejó a que “no sean buena gente con absolutamente nadie, porque hasta el momentos así se aprovechan de uno”.

La víctima del robo resalta que por la vestimenta y la forma de hablar del hombre no sospechó que se trataba de un robo.

El delincuente, que aparenta tener unos 50 años, vestía un pantalón jean, una camisa manga corta, unos tennis y una gorra.

Las cámaras de seguridad del centro médico captaron el momento en que el hombre aborda a la joven, quien no se ve porque estaba detrás de una columna; entra a la emergencia y luego huye corriendo por el parqueo del lugar.