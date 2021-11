Video | Despojan a señora de sus pertenencias a punta de cuchillos en La Romana

Un video que circula en las redes sociales muestra como una señora es asaltada por malhechores a las 6:56 de la mañana de este miércoles, en la provincia La Romana, en el sector de Villa Verde.

La víctima fue identificada como Libanesa Lorenzo, quien se dirigía hacia su trabajo cuando fue sorprendida por dos hombres que la despojaron de sus pertenecías a punta de cuchillos, según muestra el material.

Una fuente informó que se encuentran bajo arresto dos elementos que se asemejan a los que muestra el video para ser interrogados por el caso.

Manifestó que el proceso está en investigación y que no se pueden dar detalles para no entorpecer el caso. Por ese motivo los nombres de los detenidos no fueron revelados hasta que la investigación avance y se establezcan responsabilidades.