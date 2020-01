Video | Fiscal se enfrasca en una discusión con agentes de Digesett porque le llevan su carro

“¿Violé la ley? Ponga la multa”, dijo.

Se le escucha decir a Corintio Torres que uno de los agentes le dijo que le “desgranaría la cabeza”.

“Él lo que está provocando que los Amet le den golpes, eso es lo que él está provocando”, expresó uno de los agentes.

Al parecer, según se observa en el video, Torres, quien aparece en la nómina de la Procuraduría General de la República como fiscalizador de la provincia Peravia, se habría estacionado en un lugar que estaba prohibido y obstruyó el paso peatonal.

“Yo hice un turno para pararme ahí porque había otro carro estacionado. Había un Amet, una gordita que está por ahí, mirando y no me dijo que estaba mal. Cada vez que he venido yo he visto vehículos ahí parados. Pisando un poquito la raya, porque era ahí que estaba, pero el peatonal está libre”, narró.

Contó que llegó antes de que el vehículo sea subido en la grúa y pidió que no lo hagan y que simplemente lo multen, argumentó citando a los tribunales.

“Ese señor que está, míralo ahí, cuando yo le dije que soy fiscal me dio por el pecho, ese, y dice que me reviente la cabeza”, denunció.

Se desconoce cómo terminó la discusión.