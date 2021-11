Video | Mujer denuncia asaltantes la golpearon y la arrastraron para quitarle el dinero de un palé

Una mujer denunció que fue arrastrada por el pavimento y golpeada por unos asaltantes motorizados que forcejearon con ella para arrebatarle el dinero que llevaba consigo, en un hecho registrado en Santiago.

Con el rostro magullado por los golpes y con moretones, la denunciante narró que salió de su trabajo para ir a cobrar el dinero que había ganado por jugar un palé. Decidió abordar un motoconcho con la suma de 10 mil pesos en su cartera, cuando en el puente Hermanos Patiño, dos asaltantes la interceptaron.

“Yo salí del trabajo y pedí un motoconcho, y en el puente Hermanos Patiño me arrastraron, me llevaron la cartera, eran dos en un motor, me atacaron, me arrastraron, ellos me dieron con la pistola primero y me tumbaron. Me arrastraron a larga distancia”, relató la dama solo identificada como Isabel a medios de Santiago que le cuestionaron lo sucedido en las afueras del destacamento cuando fue a querellarse.

La mujer, que recibió un cachazo y fue arrastrada en el pavimento por larga distancia, lleva como evidencia las heridas en su cuerpo, la cara visiblemente golpeada, con moretones y con la piel raspada en parte de su espalda y brazos.

Isabel sospecha que el motoconcho que solicitó actuó en complicidad con sus asaltantes, porque este sabía que había cobrado un palé, incluso señaló que le causó suspicacia y reafirma su teoría, el hecho de que el motorista no le dio los primeros auxilios cuando los asaltantes la dejaron herida y sin dinero.

“El motoconcho tiene que ver con eso, él ni me llevó al hospital”, denunció.