VIDEO: Mujer denuncia que fue agredida por su pareja y autoridades no han respondido

Una mujer denunció mediante un video difundido en redes sociales que fue agredida por su pareja y que no ha obtenido respuesta de parte de las autoridades.

Explicó que el hombre, a quien no identificó, le hizo múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo con una botella, la pasada semana.

“Yo quiero, por favor, que difundan este video y que se haga justicia porque ese hombre está en la calle aún y la Policía no ha hecho nada. Si algo me pasa, si algo me sucede, el es responsable de lo que me pueda pasar”, dijo la víctima, quien asegura haber llamado al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

Informó que el hombre se encuentra en el barrio Los Cuernos, de Los Guaricanos, en el municipio Santo Domingo Norte.