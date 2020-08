VIDEO | Reportan desaparición de la niña Liz María en el ensanche Isabelita; cámara de seguridad arroja una pista

La niña reside junto a sus padres y dos hermanitos en la calle 13 del Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, y el acusado de la desaparición de la menor vive en la calle 10 del referido sector. El hombre se encuentra detenido en el destacamento de Villa Duarte.

“El era muy amigo de nosotros, el iba allá a la casa y le dábamos comida, el trabajaba muchas veces con mi esposo. El supuestamente le dijo a la niña que le iba a regalar un celular y la niña le dijo a mi mamá que ella iba a buscar el celular, pero a mi ella no me lo dijo. En la mañana cuando yo me levanté, la niña no estaba allá, y la niña le había dicho a todos los amiguitos que iba a buscar el celular por donde el”, narró a AN7 Liselot García, madre de la niña.

Un menor residente en la zona, cuyo nombre se omite por razones legales, dijo que Liz María le había revelado que era víctima de abuso sexual por parte del hombre al que se le acusa de haberla secuestrado.