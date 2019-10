VIDEO: seguidores de alcalde de El Peñón enfrentan marcha de precandidata a senadora del PLD

Una actividad política que sostenían la precandidata a senadora por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de la facción leonelista, Noris Medina, y el aspirante a alcalde Favio Canario, culminó en un violento enfrentamiento con supuestos seguidores del actual alcalde Fulgencio Segura, de la Unión Demócrata Cristiana (UDC).

El avance de la marcha fue bloqueado por la calle Gerónimo Peña, donde está ubicado el domicilio del alcalde.

En un video que circula por las redes sociales se ve cuando la caminata es interrumpida frente a la casa de Fulgencio Segura por personas que se identifican como sus seguidores.

En el video se ve cuando un joven saca un machete del baúl de una yipeta BMW X5, negra, Placa No. 0275 5853. Supuestamente el vehículo es propiedad de Fulgencio Segura.

Se ve a una personas vociferar: “¡Cuidado! que no estamos en problemas, Julio, no se meta en problemas, ¡cuidao!, de éste lado no hay miedo, ¡cuidao!, ¡cuidao!”. Mientras un alegado seguidor de Segura le rompía una silla plástica encima a un miembro de la marcha.

El choque violento ocurrió a las cinco de la tarde de ayer y trascendió que dejó heridos a Sanel Feliz, Steven Segura y una tercera persona, quienes fueron curados en el hospital regional universitario Jaime Mota.

Una fuente de la Dirección Regional Sur de la Policía en la ciudad de Barahona confirmó los hechos, pero negó la ocurrencia de heridos en la trifulca.

De su lado, un miembro del equipo de prensa de la precandidata a senadora, Gabriel Reyes Romero, aseguró que cuando ocurrió el incidente por personas -no confirmadas como seguidores del alcalde- ya Noris Medina y su comitiva se encontraban en una actividad en el municipio de Cabral.

“Aunque sí te puedo asegurar que en un principio hubo provocaciones, incluso, tuvimos que desviar la marcha porque supuestamente habían tirado grapas en las vías para pinchar los neumáticos de los vehículos que acompañaban a la precandidata”, dijo Reyes Romero.