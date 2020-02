“Yo escuchaba que lo estaban maltratando”, esposa de Manuel Regalado

La esposa del técnico de la telefónica Claro investigado por su presunta vinculación al ‘sabotaje’ a las elecciones municipales del domingo, defendió la inocencia de su pareja, a quien define como un hombre íntegro. “Mi esposo es una persona íntegra. Su integridad no está en juego”.

Al hablar con los periodistas en el Centro Médico Moderno la mañana de este miércoles, donde es atendido su esposo por presentar un esguince de tobillo y traumatismo en el hombro derecho, Natali de los Santos explicó que luego de que su esposo fuera detenido la madrugada del lunes durante un allanamiento a su residencia, “escuchaba mucha información de que lo estaban maltratando”.

“Yo no sabía realmente qué pasaba porque yo escuchaba mucha información de que lo estaban maltratando, pero no sabía nada. Tenía miedo y cuando él me llamó pude confirmar que algo estaba pasando”, dijo entre llantos la esposa de Manuel Antonio Regalado Martínez, tras explicar que el martes cuando lo dejaron en libertad fue trasladado al Centro Médico Dominicano porque no se sentía bien.

Afirmó que las autoridades irrumpieron en su residencia y sin explicarle qué pasaba se lo llevaron esposado, “como si el fuera un delincuente y mi esposo no es un delincuente. Nosotros somos cristianos”.

En medio del llanto, la mujer le pide a las autoridades que no lo toquen y que no le pase nada.