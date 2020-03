$!Supermercados dominicanos en NY hacen su agosto en medio de la crisis del coronavirus

Cientos de supermercados propiedad de empresarios dominicanos, que representan el 85% de los negocios en Nueva York están haciendo su agosto en medio de la creciente crisis del coronavirus, siendo abarrotados por miles de consumidores, que arrasan con toda clase de productos, y en muchos de esos establecimientos se han producido situaciones caóticas, debido a la normativa de las autoridades de que no pueden permitir más de 50 personas comprando.

Uno de los supermercados más concurridos, es el “Key Food” situado en la avenida Saint Nicholas y calle 172 en el Alto Manhattan, donde el lunes en la mañana cientos de clientes, insistían en entrar al mismo tiempo.

El propietario, es el empresario y diputado de ultramar, Rubén Luna, quien explicó que la gerencia se vio obligada a cerrar las puertas temporalmente para no violar la disposición de las autoridades en relación a la cantidad de compradores que deben estar adentro.

Luna, reconoció que los supermercados están siendo los negocios más beneficiados por la crisis del coronavirus.

“Sí, eso es cierto. Solo van a estar abiertos los supermercados y las farmacias”, informó.

Aseguró que mientras el coronavirus avanza, arropando todo el estado, la clientela y las ventas han subido astronómicamente en los supermercados dominicanos de la ciudad.

“Se puede multiplicar por tres, es decir, antes de esta crisis, un supermercado que vendía 100, ahora está vendiendo 300”, añadió Luna. “Hemos aumentado en un 300 por ciento”.

Dijo que los clientes se están llevando todo. Sabes lo que es todo, todo. Si pasas por ejemplo por mi supermercado de la calle 172, y vas a la línea de los espaguetis, no hay de ninguno, por lo que no puedo decir que la gente está buscando espaguetis específicos, como el número 8, 9 o Lasaña, no, se están llevando todo y te puedes acostar en los tramos que están completamente vacíos”, añadió el diputado.

“La situación se está poniendo cada día más difícil, porque no conseguimos productos con los suplidores. Ese es el problema, ando en una van buscando mercancías en Manhattan y Queens, dejando dos paletas de agua y aceite, porque no hay nada. Estoy en las calles desde las 7:00 de la mañana”, relató Luna.

“Estoy cargando mercancías y las fundas para empacar, que es algo normal, pero al tener ventas tres veces mayores que lo acostumbrado, se agotaron todas, no hay”, añadió.

“Tampoco hay carnes, ordenamos 300 cajas y nos llevan 20, la gente no se imagina en el problema en que estamos. Llené cinco mil cajas para mi supermercado de la calle 145, pero no llegaron hoy (ayer martes), y si me venden 900, es mucho”, explicó.

Recordó que el 85% de los supermercados en los cinco condados de Nueva York son controlados por empresarios dominicanos, la mayoría agrupados en la Asociación Nacional de Dueños de Supermercados Hispanos (NSA).

Luna dijo que él y otros dueños de supermercados, jamás en la vida previeron que Nueva York podía ser impactado por una crisis de la magnitud que la está produciendo el coronavirus.

“Jamás en la vida, nunca lo pensamos. Tengo 42 años en el área de los supermercados y nunca antes, se había algo como esto. Jamás, olvídate cuando el huracán Sandy en 2012, que estuvo ni cerca de lo que está pasando ahora”, agregó.

“Estas dos últimas semanas, no hemos parado, por lo que ¿quién aguanta?, los ciclones golpean un par de días, pero esto va para largo”, explicó.

“La situación es mundial, es incontrolable y no sabemos la magnitud de este problema. Es real y está acabando con media humanidad. No tenemos productos y yo no quisiera andar desde las 7:00 de la mañana buscando mercancías para la gente, estoy explotado, peto debo hacerlo no por las ganancias simplemente, sino para darle el servicio a la comunidad”, agregó Luna.

“Pero no aparece la mercancía, ni con el dinero, por ejemplo, papel de baño y azúcar, tampoco aparecen. Yo no puedo vender papel de inodoro, porque no tengo ninguno en ningunos de mis supermercados, lo que está pasando por los supermercados es un Tsunami de compradores, está muy fuerte, fuera de serie, es una situación muy difícil”, añadió.

“Nosotros les prestamos servicios personalizados a los clientes, por lo que, en cualquier momento, nos puede pasar cualquier cosa”, dijo Luna en referencia a un posible contagio.