$!Supervisor de la Contraloría General que incautó 20 vehículos a militares retirados actuó a titulo personal

El contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano, manifestó este martes que fue identificado como Joel Encarnación el empleado de esa institución que incautó alrededor de 20 vehículos de militares retirados en las instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD).

Correa Hiciano indicó que Joel Encarnación, supervisor de equipos de auditores de la Contraloría General, actuó a título personal y no por orden de esa institución, al tiempo que aseguró que se tomarán sanciones contra dicho empleado.

Esta semana, el mayor general retirado de la FARD, Rafael Betances Nivar, había denunciado las incautaciones realizadas por un civil que dijo que iba “en nombre de Yeni Berenice”.

Al ser preguntado al respecto, Correa Hiciano sostuvo que, en la investigación a dicho empleado, éste ofreció una excusa que no es válida.

“Sí, se conversó con él, dio una excusa que no la consideramos válida, dijo que lo sacaron de contexto, cosa que nosotros no aceptamos, ese fue el argumento que él utilizó a su jefe inmediato, que lo habían sacado de contexto. Eso conlleva sanciones y en el día de hoy ya estaremos tomando las decisiones de lugar al respecto”, indicó.

Agregó que: “Ni yo he hablado nunca con Yeni Berenice que soy contralor general de la República, no sé de donde sacó eso, pero yo nunca he hablado con Yeni Berenice no tenemos ningún vínculo ni nada, nosotros trabajamos independientemente, no sé por qué utilizó eso, eso es lo extraño, por eso no le acepté que lo sacaron de contexto”.

Explicó que el mencionado empleado entró a trabajar a la Contraloría General de la República en el presente gobierno, en agosto de 2020.

Destacó que la Contraloría General está inmersa en un proceso de auditorías en los ministerios y direcciones y que dentro del marco de ese plan está el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea.

“El plan de auditoría contempla la función de inventariar los activos nada más y que se haya extralimitado un servidor nuestro, eso lo reconocemos, pero eso es a título personal de él. Ya lo que él hizo que se excedió de ahí para allá es a título personal, no por orden de la institución”, dijo.

Correa Hiciano pidió excusas en nombre de la institución a los militares que hayan sido afectados.

“En nombre de la Contraloría nosotros queremos pedirles excusas a los militares que realmente no se merecen cosas como esta, nosotros como representante de la Contraloría le pedimos excusas, y les garantizamos que tomaremos las medidas pertinentes para que asuma la consecuencia el servidor que actuó sin nuestro consentimiento”, sostuvo Correa Hiciano en una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, canal 11.