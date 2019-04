$!Susana Gautreau pide Faride se retracte de que pondría demanda al Procurador

La viceministra de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Susana Gautreau, solicitó a la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, que se retracte de la información que ofreció, de que ella estaría en disposición de demandar al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por espionaje telefónico.

“Solicito a Faride Raful retractarse de esta información respecto a que yo estaría en disposición de demandar a Jean Alain Rodríguez, lo cual no es cierto, y la desautorizo para hablar por mi persona”, así escribió Gautreau en su cuenta de Twitter.

A lo que la diputada por el Distrito Nacional, respondió también por Twitter: “Nunca he dicho nada con referencia a ti, más allá de mencionar tu nombre como la titular de un número de teléfono que se intervino a solicitud del Procurador. No soy tu apoderada para hablar respecto a ninguna iniciativa que podrías o no tener. Saludos”.

La diputada por el Distrito Nacional, Faride Raful, afirmó que un grupo de personas a las que la Procuraduría General de la República les ha interceptado los teléfonos incoarán un sometimiento formal en contra del Procurador General, Jean Alain Rodríguez, por daños y perjuicios al querer vincularlos en la investigación que se le sigue a uno de los encartados en el sonado caso Odebrecht.

Al participar en la entrevista del programa Consensuando, el cual es conducido por Gustavo Sánchez y Víctor D’ Aza y transmitido cada semana por el canal 19 de Cinevisión, la diputada perremeísta dijo que en los próximos días y debido a la negativa del jefe del Ministerio Público de asistir ante el hemiciclo de la Cámara de Diputados a explicar las razones que motivaron la acción de espionaje, “los nombrados Eduardo Sanz Lovatón, Susana Gautreaux y Emmanuel Bautista depositarán el sometimiento en contra del funcionario judicial”.

Días anteriores, Susana Gautreau, informó que, aunque un juez solicitó que su teléfono fuera intervenido dicha acción no se llegó a ejecutar.

Al hablar por teléfono en el programa “El gobierno de la tarde”, señaló que una persona de manera informal le informó que ese auto dictado por un juez no se llegó a ejecutar.