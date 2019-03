$!Suspensión de vuelos de varias aerolíneas afecta turismo de Haití

La crisis sociopolítica que vive el vecino Haití ha dejado serias consecuencias en el sector turístico y aéreo de ese país.

Reportes de personas de la zona hablan del cierre de al menos un hotel y una mínima ocupación en otros de gran importancia para ese país, todo tras las protestas que se suceden desde el año pasado y que se recrudecieron a principio de febrero de este año debido a la crisis económica y denuncias de corrupción en la administración del presidente Jovenel Moïses.

Uno de los últimos golpes para el sector turístico fue el anunció que a inicio de esa semana hizo la aerolínea Air Canada de que suspendía sus vuelos sin escala entre Montreal a Puerto Príncipe durante los próximos dos meses.

La información registrada por el periódico haitiano Le Nouvelliste se plantea como una consecuencia del “desorden civil que continúa en Haití”.

La medida de la aerolínea se produce después de que el Gobierno de Canadá alertó a sus ciudadanos para que eviten cualquier viaje a Haití.

También la aerolínea Air Transat anunció el mes pasado que dejó de vender paquetes vacacionales a Haití durante dos meses, instando a quienes tienen reservas a modificarlas sin penalización.

Le Nouvelliste cita de fuentes que la aerolínea Air Caraibes piensa reducir sus vuelos a Haití, que Jet Blue también reducirá la frecuencia de sus vuelos a partir de abril próximo, lo mismo que Delta que, en lugar de sus vuelos diarios de Atlanta a Puerto Príncipe, haría tres viajes a la semana.

En Haití operan unas 15 aerolíneas, según se reporta en la web del aeropuerto Toussaint Louverture.

Para Joel Santos, pasado presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores) la suspensión de vuelos tiene un impacto muy negativo para el desarrollo de la industria turística del vecino país, en momentos en que sus autoridades buscan darle un impulso.

Sin embargo, considera que esa situación en particular no tendría mayores consecuencias para la industria dominicana. “Desde el punto de vista de la cancelación de los vuelos de otros destinos no, pues son mercados muy particulares y el desarrollo turístico en Haití todavía no es tan importante, por lo que no tendría tanto efecto, no me parece”.

En términos generales, lamentó la inestabilidad política que existe en el vecino país, que indica siempre es negativa, sobre todo con un país que es uno de los principales socios comerciales de los dominicanos.

Entre el año 2015 y mediados de 2018, más de 65,000 nacionales haitianos usaron los puertos dominicanos para viajar a algún destino de Suramérica, según reporte de la Dirección General de Migración, cifra que puede duplicarse si se toma en cuenta destinos como Estados Unidos.