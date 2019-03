$!A nivel mundial reportan caída de Facebook e Instagram, incluido República Dominicana

Miles de usuarios de todo el mundo, inclusive en República Dominicana, han reportado la caída de las redes sociales Facebook e Instagram desde aproximadamente las 12:25 pm hora local.

La caída también ha sido reportada por el sitio observador de servicios Downdetector.

Cuando los usuarios tratan de interactuar o entrar a la red de Facebook sale el mensaje “Perdón, algo está mal. Estamos trabajando en eso para arreglarlo y volver lo antes posible” (Sorry, something went wrong. We’re working on getting this fixed as soon as we can.).

En Instagram se avisa al usuario que intenta publicar algún contenido que este se difundirá cuando sea posible.

La caída también ha sido reportada en Canadá, Estados Unidos, Brasil, México y varios países europeos.