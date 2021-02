$!Celulares dan la entrada a la nueva “huella digital” de los ciudadanos

En medio de la pandemia del COVID-19, el Servicio Nacional de Salud informó de la puesta en funcionamiento de un moderno equipo de reconocimiento facial para mantener todos los controles de seguridad en la entrada y salida del Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora. Indicaba la nota que, además de tomar la temperatura, “este moderno aparato reconocerá si la persona tiene o no mascarilla para poder pasar al centro de salud”.

“Deben establecerse mecanismos técnicos y organizativos apropiados que garanticen la seguridad de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de la tecnología apropiada”.

Vigilar las violaciones de privacidad

El especialista en seguridad global, Joseph Humire, considera que en el contexto de los avances tecnológicos, los ciudadanos entran en un terreno en el que el riesgo viene de dos partes, y no siempre disponen de toda la información sobre qué tan vigilados o qué usos se está dando a su información personal, de ahí que se debe demandar reglas claras que le permitan cierta protección.

Humire dirige el Centro para una Sociedad Libre y Segura, establecida en Washington, Estados Unidos, y que promueve la libertad y la seguridad en todo el mundo.

El especialista parte de un tema básico: la privacidad es un derecho de los ciudadanos, el cual tienen que proteger tanto de manera particular como exigiendo a sus gobernantes las garantías necesarias de que sus datos no serán traspasados a terceros o con un uso distinto al autorizado.

“Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de asegurarnos que nuestros políticos no abusen del poder y de la ley. Hay que poner presión a los políticos, a los gobiernos locales y al congreso, tienen que hacerles entender que la violación de la privacidad no es una norma, que no es saludable para el país”, dice.

Pone como referencia el sistema político de países como China donde, cita, mediante mecanismos de cámaras con reconocimiento facial se tiene una vigilancia constante de los ciudadanos.

En 2013, Edward Snowden alertó a la humanidad sobre los sistemas de vigilancia masivas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, que mediante el sistema Prism no solo se vigilaba a personas en conflicto con la ley, sino que se violaba la privacidad de todos los ciudadanos.

Las amenazas al derecho a la privacidad, se acrecientan con las innovaciones tecnológicas que hacen mayor la huella digital de cada ciudadano, cada vez más activo en internet debido a la penetración del teléfono móvil. También porque la población, en su mayoría, ni está entrenada ni enfocada en cómo minimizar esa huella, plantea Humire.

Su planteamiento coincide con el que, a nivel local, hace Renato González, profesor universitario y especialista en ciencia de datos. “El usuario dominicano está muy bajo en cuanto a protegerse en la internet”, dice.

González cita un pequeño experimento que realizó en una de sus conferencias. Al preguntar a los presentes cuántos chequeaban los sistemas de seguridad de sus aparatos telefónicos, solo cuatro de doce respondieron que lo hacían.

González cree que en sentido general hay muy poca conciencia ciudadana respecto al tema de ciberseguridad, por lo que se requieren campañas de sensibilización tanto para que el ciudadano conozca su derecho a decidir qué hacer con sus datos y a exigir regulaciones al respecto.

En un contexto en que los avances tecnológicos van a grandes velocidades y las regulaciones quedan siempre rezagadas, Humire, por su lado, entiende que más que leyes, hace falta una conciencia ciudadana de estar pendiente de que los derechos y libertades no son vulnerados.

También, que los gobiernos estén dando el uso adecuado a la información que captan, una tarea de vigilancia que, a su juicio, debe asumir la sociedad civil.

A su juicio, el problema no está en que haya nuevas tecnologías, sino en el uso que se haga de ella, y de cómo se pueda implementar mecanismos de seguridad para proteger la información.

A modo personal, recomienda que cada usuario procure informarse de esas tecnologías y vaya minimizando su huella digital. Saber qué empresas dan el servicio y qué tan buenas y seguras pueden ser, pero, además, revisar constantemente qué tanto uso se hace del nombre o foto personal en internet de forma falsa.