$!Conoce las aplicaciones más descargadas en República Dominicana

En el Appstore para iPhones las gratuitas más destacadas son las aplicaciones para editar fotos, PhotoGrid, Layout for Instagram y PicCollage. La listsa continúa con Whatsapp, Messenger, Instagram, Facebook, Youtube, Netflix y Snapchat.

Pero curioso es el ranking de las aplicaciones que más ganancias generan está el juego Garena Free Fire- Winterlands y la aplicación Google One que sirve para celulares con poco almacenamiento.

Las más descargadas que son con método de pago, las ocho primeras son juegos empezando por Minecraft en el primer puesto, The Galaxy: Survivor, The Sun: Origin, GTA: San Andreas, Mini Metro, Hitman Sniper, Geometry Dash y Poly Bridge.

En el caso de Google Play, la tendencia en el ranking se ha mantenido con aplicaciones comunicacionales como Whatsapp, Messenger y Facebook, en ese orden. Pero en el cuarto lugar aparece Like - Magic Video & Maker, una herramienta que sirve para editar videos y utilizar efectos.

En el país la tecnología viene imponiéndose desde hace años a través de las diferentes plataformas. No sólo las descargas de aplicaciones como redes sociales, sino también juegos y programas de streaming.

Las más pagadas para el iPhone son WatchChat for Whatsapp, que permite a los usuarios recibir y enviar mensajes a través del Apple Watch; NBA 2K19 y otras dos aplicaciones para el Apple Watch.

Sin embargo, entre las que más ganancias generan para el teléfono, se encuentra la herramienta de streaming de películas, series y documentales Netflix, seguida del juego Garena Free Fire - Winterlands y Tinder, esta última es la red social para conocer personas por medio del Me Gusta o No Me Gusta.

La historia es bastante diferente en las gratuitas del iPad, dado que aparecen aplicaciones de streaming como Youtube (1ro) y Netlix (6to), pero también varios juegos, incluyendo Garena Free Fire (2do) y Fortnite (5to).

Notability aparece una de las más compradas para el iPad, ya que se trata de una herramienta útil para la edición de documentos y textos en la plataforma. Le sigue en la clasificación los dos juegos de GTA, San Andreas y Vice City. El famoso juego de buscaminas, MineCraft cayó cuatro puestos en el ranking.

Y por último, las que más recursos generan están Netflix en primer lugar y luego le siguen cinco juegos, en este caso, Fortnite genera más que Garena Free Fire.