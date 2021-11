$!“El 5G se desarrollará bien si tiene un ecosistema que lo aproveche”

La tecnología 5G que comenzará en 2022 a ser una realidad en el país, se experimenta desde hace diez años. Los mismos que probablemente tardaremos en utilizar el 6G que ahora se investiga y prepara en laboratorios como el Altice Labs, la unidad de innovación y estrategia tecnológica de esta compañía. Esta es una entrevista a dos voces.

—Para el usuario común, ¿qué va a suponer el 5G?

Un usuario normal debe saber que tendrá mejor capacidad de red. Con el 5G tendrá una banda más ancha y se cambiará la forma en que las personas usan estos servicios.

—¿Realmente necesitamos más banda?

Probablemente eso mismo dijo cuando tenía 3G. “¿Para qué necesito esto?” Y hoy ya vamos por el 4G. Pasaremos por el mismo proceso. Especialmente, 5G también lo usarán las empresas en muchos campos.

—¿El acceso a internet será de igual calidad en todo el país?

La ventaja de la red 5G para las zonas rurales es clara: aún con más distancia, no necesitas poner fibra óptica, sino que corres con la tecnología 5G y haces lo que se llama el Fix Wireless Access, que da una red de internet con una tecnología que puede llegar a velocidades incomparables a la fibra óptica. Eso pasará aquí en algún momento. Estamos en el proceso de finalizar la licitación y cuando termine, al inicio del próximo año, empezamos los despliegues de la red.

—Eso suena a que tardará un tiempo...

Uno no tiene que esperar que el país completo lo tenga. Una ventaja gigante del 5G es que el beneficiario principal son las empresas. Uno puede empezar con proyectos. Por ejemplo, un aeropuerto puede poner cobertura 5G aunque el resto del pueblo o de la ciudad no tenga cobertura 5G. Tú construyes el servicio que quieres ofrecer a tus clientes y lo conectas con la fibra óptica. Con el 5G puedes crear una red en lugares específicos, como en campos industriales, por ejemplo.

—¿Va a ser más cara?

Eso depende, porque te vas a concentrar en los recursos porque no necesitas toda la red. Si la haces para una empresa vas a planear para ella. Pero por otro lado, uno tiene que pensar que con esa inversión aumentará la productividad. Cuando miras por ejemplo un proyecto agrícola, vas a usar sensores y tecnologías Ahora el campesino se levanta en la mañana y busca agua, pero no sabe exactamente dónde necesita el agua. Con los sensores él puede saber dónde necesita agua, dónde necesita fertilizar, etc. Con un sensor que casi no cuesta nada y usando esta información, puedes hacer una customización de uso d el agua y aumentar su productividad. También tenemos que considerar lo que el 5G te va a aportar.

—¿Ustedes detectan en la República Dominicana nichos concretos donde no se ha empleado suficientemente la tecnología?

¡En casi todos! El 5G se puede aplicar a tantos verticales... Piensa en salud, educación, manufactura, turismo, zona franca, agricultura y en cada industria puedes pensar en cosas muy variadas. En el sistema de salud algo básico es que tu doctor está acá y el paciente está en Pedernales pero no tiene tiempo para visitar al doctor. Con el 5G y una buena cámara ya puedes hacer una teleconsulta muy fácil. Es algo básico. Más sofisticado, que con un robot pueda operarte desde otra ciudad.

—Con respecto a otros países de la región, ¿vamos por delante ?

El país forma parte de la primera ola de los países que se adaptan al 5G. Lo bueno es que el país tiene muchas ambiciones como desarrollo de polo turístico o de hub. Con estas tecnologías, ayudas a las empresas dominicanas a que sean competitivas y no solo entre las de Santo Domingo y otra provincia sino con el mundo. Cuando vienen empresarios y dicen, “ahora puedo hacer cosas que siempre soñé con esto o que ni se me ocurrían”... eso también es uno de los objetivos. Sembrar la duda.

—¿El de las telecomunicaciones es un mercado ya maduro?

Todo es un mercado maduro, hasta que ingresa el nuevo producto. El mercado de voz tuvo su tope. Ahora la gente no llama, mejor escribe. Lo que ha muerto es el crecimiento de la telefonía fija. Hay más usos específicos: por ejemplo el SMS en un momento estaba casi muerto con el WhatsApp y BlackBerry chat pero cada vez más hay usos. Cuando tienes gastos en tu tarjeta recibes un SMS: determinados servicios encuentran usos a cada herramienta.

—¿Qué necesita el 5G para ofrecer todo lo que promete? ¿Más inversión?

Hay algo muy importante: crear metas. No lo haremos solos, no es solo un esfuerzo de las telefónicas. Tenemos que tener con nosotros las condiciones para crear ecosistemas, para que se alce un movimiento que despegue.

—¿Se refieren a su uso?

Sí, para que su uso se despliegue se necesita un ecosistema que lo use: empresas, universidades, zonas francas... Vas a necesitar socios en varios lugares. Por ejemplo, si haces algo con smart cities probablemente necesitarás apoyo del ayuntamiento. Si quieres algo con luces de tránsito, probablemente necesitarás sensores y que desarrollen una plataforma que te indique todo. Cuando hablamos de ecosistema, nos referimos más a la cadena de valor y a los que usarán esa red. Digamos, los socios en todo este proyecto de desarrollo.